На станции "Ладожская" упала девушка-подросток и оказалась в реанимации

В Петербурге правоохранители выясняют обстоятельства, при которых подросток пострадала в городской подземке и попала в реанимацию, об этом 4 марта пишет "Фонтанка.ру".

В воскресенье, 3 марта, вечером 16-летняя девушка выходила из поезда на станции "Ладожская" оранжевой ветки, упала и потеряла сознание в метро.

Медики забрали девушку в больницу. Там ей диагностировали множественные переломы черепа и ушиб мозга. Сейчас подросток находится в реанимации.

При этом в самом метро уточнили, что девушка упала по собственной неосторожности. Полиция проводит проверку по произошедщему, правоохранители оценивают состояние девушки как тяжелое.

Фото: ЗАКС.Ру