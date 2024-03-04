ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 9:46

На станции "Ладожская" упала девушка-подросток и оказалась в реанимации

фото ЗакС политика На станции "Ладожская" упала девушка-подросток и оказалась в реанимации

В Петербурге правоохранители выясняют обстоятельства, при которых подросток пострадала в городской подземке и попала в реанимацию, об этом 4 марта пишет "Фонтанка.ру"

В воскресенье, 3 марта, вечером 16-летняя девушка выходила из поезда на станции "Ладожская" оранжевой ветки, упала и потеряла сознание в метро.

Медики забрали девушку в больницу. Там ей диагностировали множественные переломы черепа и ушиб мозга. Сейчас подросток находится в реанимации.

При этом в самом метро уточнили, что девушка упала по собственной неосторожности. Полиция проводит проверку по произошедщему, правоохранители оценивают состояние девушки как тяжелое.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости4 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама