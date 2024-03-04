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Новости 10:20

Блогера Пророка Санбоя отпустили после задержания на концерте в Петербурге

фото ЗакС политика Блогера Пророка Санбоя отпустили после задержания на концерте в Петербурге

Андеграундного блогера Пророка Санбоя (он же Геннадий Чернецов) выпустили из отдела полиции после задержания на его собственном конферте в Петербурге, об этом 3 марта писали "ОВД-Инфо"*.

По предварительным данным, Санбою вменяют организацию массового скопления граждан, повлекшее к нарушению порядка (ст.20.2.2 КоАП РФ). По ней блогеру может грозить штраф или арест. Вероятно, что его пригласят в суд скоро для решения.

Задержание произошло вечером в воскресенье, 3 марта. Полиция прервала концерт Пророка Санбоя в клубе на Лиговском проспекте в Петербурге. Сам блогер не понял, почему его задержали. Уточняется, что причиной мог стать телефонный пранк.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в список иностранных агентов

Фото: ЗАКС.Ру


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