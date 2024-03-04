Патриарх Кирилл рассказал, при каких условиях мигранты могут находиться в России

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Всемирном фестивале молодежи назвал условия для присутствия мигрантов в России, об этом 3 марта писали "РИА Новости".

Одним из условий патриарх назвал уважение к стране и ее народу, а также отказ от агрессивного поведения к окружению и создания своих национальных гетто.

Также патриарх Кирилл добавил, что присутствие людей других культур в России допустимо, однако тогда гость страны должен уважительно относиться к русскому народу и культуре.

По словам патриарха, в таком случае все будет хорошо. Он отметил, что и сейчас все тоже неплохо.

Фото: patriarchia.ru