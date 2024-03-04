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Новости 11:45

Март в Петербурге начинается с похолодания и облачной погоды

фото ЗакС политика Март в Петербурге начинается с похолодания и облачной погоды

Новая неделя в Петербурге будет холоднее предыдущей из-за скандинавского антициклона, об этом 4 марта пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на слова ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса.

По словам синоптика, похолодание будет происходить медленно по дням. Понедельник, 4 марта, станет самым теплым днем на неделе, а самым холодным днем будет среда, 6 марта, в который температура может опуститься до -7 градусов.

При этом в выходные очень холодно все равно не будет. Например, в пятницу, в празднование 8 марта, минус до -5 градусов ожидается ночью, а днем погода обещает быть облачной.

В остальные дни недели столбик термометра опустится до примерно -4 градусов, погода будет преимущественно облачная.

Фото: ЗАКС.Ру


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