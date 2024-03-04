Тысячи тонн цветов прибыли в Петербург из разных стран мира с начала 2024 года

В Петербург прибывают цветы из разных уголков мира с начала 2024 года, об этом 4 марта сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

В таможне уточнили, что контроль цветы проходят на Котлинском и Южном таможенных постах. С начала 2024 года из Латвии в России на автотранспорте ввезли 120 товарных партий цветочной продукции. Общий ее вес 1 200 тонн.

В основном в Петербург привозят розы, тюльпаны, герберы, хризантемы, лилии и другие цветы для составления букетов. Они приезжают из Эквадора, Кении, Нидерландов, Колумбии, Италии и Израиля.

Также специалисты из Россельхознадзора проверяют привезенные цветы и стараются сделать это в минимальные сроки.

Фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления