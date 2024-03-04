Суды Петербурга в 2023 году рассмотрели 1,3 млн дел

Руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева поделилась итогами работы судов в 2023 году, об этом 4 марта она написала в своем Telegram-канале.

По ее данным, в городе каждый четвертый петербуржец в 2023 году судился. В общей сложности за год суды рассмотрели 1,3 млн дел, а один судья в среднем в день рассматривал 11 дел.

Больше всего в суды поступало гражданских дел – 778,4 тысячи. За ними идут дела об административных правонарушениях (295,1 тысяч), потом административные (64,4 тысячи) и в конце уголовные (20,7 тысяч).

Также руководитель пресс-службы уточнила, что выросло количество дел о мошенничестве. Например, в 2022 году их было 900, а в 2023 уже 1142. Также выросло количество дел о получении взятки, разбоях и кражах. При этом уменьшилось дел об убийствах и изнасилованиях.

На данный момент, в Петербурге работают 373 судьи районных судов и 204 мировых судьи. Нехватка судей составляет 51 человек.

Фото: ЗАКС.Ру