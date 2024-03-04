Администрация колонии одобрила УДО для актера Ефремова

Актер Михаил Ефремов получил шанс на условно-досрочное освобождение, сообщил 4 марта председатель ОНК Москвы Георгий Волков. По его словам, соответствующее прошение было одобрено администрацией исправительной колонии, в которой содержится артист.

Дальнейшая судьба Ефремова зависит от решения суда, в котором будет рассматриваться вопрос об УДО, следует из заявления Волкова.

"Комиссия в колонии, в которой Михаил Ефремов отбывает наказание, удовлетворила ходатайство об условно-досрочном освобождении. Теперь все зависит от предстоящего суда", — приводит ТАСС слова главы столичной ОНК.

В июне 2020 года нетрезвый Ефремов сел за руль машины и выехал на встречную полосу дороги в Москве, после чего столкнулся с ехавшей навстречу машиной. В результате ДТП погиб водитель второго автомобиля. Изначально актера приговорили к восьми годам колонии, позже Мосгорсуд уменьшил назначенный срок на полгода.

Фото: ЗАКС.Ру