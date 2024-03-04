В ФТС рассказали об очереди из авто на российско-латвийской границе

Очереди из автомобилей появились на пунктах пропуска на российско-латвийском участке границы, об этом 4 марта сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС).

Речь идет о пунктах пропуска Бурачки (Терехово) и Убылинка (Гребнево). Со стороны Терехово очередь превышает 900 автомобилей, а со стороны Гребнево более 500.

Очереди появились после того, как правительство Литвы решило с 1 марта закрыть пункты пропуска Райгардас (Привалка) и Лаворишкес (Котловка) на литовско-белорусской границе.

Однако в таможне завили, что все работает в штатном режиме, и пограничники готовы принимать в два раза больше транспортных средств, чем обычно.

Фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления