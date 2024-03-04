Беглов нашел послание Путина "мощным, вдохновляющим и убедительным"

Послание президента Владимира Путина произвело впечатление на губернатора Александра Беглова, следует из его обращения к петербуржцам в эфире "Радио России". Услышанное столь сильно понравилось градоначальнику, что он счел нужным завершить свою речь прямой цитатой из обращения главы государства.

Рассуждая о послании Путина, Беглов назвал его "мощным, вдохновляющим и убедительным". Согласно его пересказу, президент поставил конкретные задачи по развитию России и указал на сильные стороны общества и государства, призванные служить защите национальных интересов. В целом же, по мнению градоначальника, послание "укрепило в каждом из нас гордость за страну и уверенность в неминуемости нашей общей победы".

Своими впечатлениями от услышанного Беглов делился в первой половине выступления, после чего переключился на освещение других вопросов. Тем не менее, в самом конце выступления он вновь вспомнил о послании Путина и привел отрывок из него.

"Мы все, граждане России, будем вместе защищать нашу свободу, право на мирную и достойную жизнь, сами и только сами определять свой путь, беречь связь поколений, а значит, непрерывность исторического развития, решать те задачи, которые стоят перед страной, исходя из нашего мировоззрения, наших традиций, верований, которые мы передадим своим детям", — прочел в радиоэфире губернатор.

Фото: ЗАКС.Ру