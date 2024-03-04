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Новости 20:28

КГИОП одобрил проект реконструкции "Фрунзенской"

фото ЗакС политика КГИОП одобрил проект реконструкции "Фрунзенской"

Проект реконструкции вестибюля станции метро "Фрунзенская" получил положительное заключение комитета по госконтролю, использованию и охране памятников, следует из информации на его сайте. Заказчиком проекта выступает Петербургский метрополитен.

Проект предусматривает реконструкцию вестибюля станции с полной заменой эскалаторов и созданием диспетчерского центра метрополитена. Максимальная высота должна будет составить 28 метров с учетом отметки уровня земли.

"Указанные работы соответствуют требованиям режима ЗРЗ(14)01", — пришел к выводу КГИОП.

В середине февраля подземка объявила конкурс на реконструкцию вестибюля "Фрунзенской". Стартовая цена составляет 9,4 миллиарда рублей, работы должны быть выполнены в течение пяти лет. При этом срок работ по этапу, непосредственно касающемуся вестибюля, рассчитан до 2027 года.

Фото: ЗАКС.Ру


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