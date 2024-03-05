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В Петербурге температура воздуха опустится до нуля 5 марта

фото ЗакС политика В Петербурге температура воздуха опустится до нуля 5 марта

В Петербурге температура может опуститься до нуля градусов, об этом 5 марта в своем Telegram-канале написал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Во вторник, 5 марта, погода в Петербурге будет формироваться под влиянием гребня холодного скандинавского антициклона. По словам синоптика, в городе будет облачная, но с прояснениями погода, также должно обойтись без осадков.

Воздух прогреется до 0…+2 градусов. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 774 мм рт. ст., что выше нормы.

В среду, 6 марта, погода сильно не изменится, а температура воздуха будет около нуля.

Фото: ЗАКС.Ру


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