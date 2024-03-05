МО "Народный" ищет подрядчика на организацию квеста-игры "Алиса в стране правонарушений"

Муниципальное образование "Народный"объявил конкурс в электронной форме на организацию развлекательных мероприятий, следует из данных сайта Госзакупок. Максимальная стоимость контракта - 674,8 тысяч рублей.

За эти деньги подрядчик должен организовать шесть мероприятий. Среди них - квест-игра "Алиса в стране правонарушений". Как следует из документов закупки, на мероприятии должны работать аниматоры в костюмах Алисы, Шляпника, Гусеницы, Кролика и Красной королевы. Среди реквизитов указаны большая тканная морковка с набором картинок, пазлы, кольца лабиринта и другое. Всё это требуется, чтобы приобщить людей к правовой культуре, сказано в документах закупки:

"Участники должны знакомиться с правами и обязанностями человека и гражданина РФ, знакомиться с Законами РФ и ответственностью за их нарушения, с видами проступков и видами наказаний для несовершеннолетних граждан. В сценарий должна включаться интерактивная публицистическая программа с включением фрагментов настоящего театра".

Помимо этого, в "Народном" хотят провести семейную квест-игру "Пиратская станция". В этом мероприятии должны быть отражены "правила поведения при чрезвычайных ситуациях, различные викторины, эстафеты, игры, в ходе которых участники знакомятся с последствиями противоправного поведения с целью предотвращения". В документах сказано, что ведущий должен быть одет в костюм пирата, а среди реквизитов ждут огромный парашют (диаметр 10м), тканевые лодки, оборудование для игры в лазертаг и воздушные шары.

Ещё одна квест-игра "Здоровый образ жизни" включает в себя химические опыты, викторину, эстафету, шоу мыльных пузырей и другое. Цель мероприятия - в игровой форме приобщить жителей округа к здоровому образу жизни. Также муниципалитет хочет провести квест-игру "Сохраним нашу планету вместе", фестиваль "Россия – многонациональная страна!", квест-игра "Уроки дороги".

Летом 2023 года в "Народном" уже проводили квест-игру "Алиса в стране правонарушений". Тогда аниматоры тоже были в костюмах Алисы, Шляпника, Гусеницы, Кролика и Красной королевы.

София Саттарова / Фото: Группа "Местная администрация МО Народный" в соцсети "ВКонтакте"