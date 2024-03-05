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Новости 12:15

ККИ освободил 34 незаконно используемых помещений Петербурга

фото ЗакС политика ККИ освободил 34 незаконно используемых помещений Петербурга

Комитет по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга освободил 34 незаконно занятых городских помещений на прошлой неделе, об этом 5 марта сообщили в пресс-службе Смольного.

Из общего количество помещений добровольно освободили 12 объектов, остальные 22 пришлось освобождать принудительно. Сотрудники ККИ провели рейды в Василеостровском, Выборгском, Кировском, Московском, Приморском, Фрунзенском и Центральном районах.

Общая площадь освобожденной недвижимости составила 3 тысячи квадратных метров. Чаще всего, как уточняет ККИ, помещения использовались под жилье, склады и офисы, а также под точки оказания некоторых видов услуг.

В принудительном порядке освобождены объекты на Миллионной, Почтамтской, Верейской, Большой Московской, Малой Балканской, Коломенской, Боровой, Казанской и Будапештской улицах, Литейном, Московском, Невском и Старо-Петергофском проспектах, улицах Асафьева, Марата и Ленсовета, 5-й линии В.О. и в Манежном переулке.

Фото: пресс-служба ККИ Петербурга


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