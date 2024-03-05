ККИ освободил 34 незаконно используемых помещений Петербурга

Комитет по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга освободил 34 незаконно занятых городских помещений на прошлой неделе, об этом 5 марта сообщили в пресс-службе Смольного.

Из общего количество помещений добровольно освободили 12 объектов, остальные 22 пришлось освобождать принудительно. Сотрудники ККИ провели рейды в Василеостровском, Выборгском, Кировском, Московском, Приморском, Фрунзенском и Центральном районах.

Общая площадь освобожденной недвижимости составила 3 тысячи квадратных метров. Чаще всего, как уточняет ККИ, помещения использовались под жилье, склады и офисы, а также под точки оказания некоторых видов услуг.

В принудительном порядке освобождены объекты на Миллионной, Почтамтской, Верейской, Большой Московской, Малой Балканской, Коломенской, Боровой, Казанской и Будапештской улицах, Литейном, Московском, Невском и Старо-Петергофском проспектах, улицах Асафьева, Марата и Ленсовета, 5-й линии В.О. и в Манежном переулке.

Фото: пресс-служба ККИ Петербурга