В Госдуме предлагают запретить маркетплейсам вводить платный возврат товаров

В Государственную Думу собираются внести законопроект о регулировании маркетплейсов, в рамках которого с покупателя нельзя будет требовать компенсацию за возврат товара, об этом 5 марта пишет РБК.

Авторами выступили глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов и глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев ("Единая Россия").

Согласно законопроекту, для крупных маркетплейсов заработают запреты на изменение условий договора в одностороннем порядке без уведомления за 30 дней, дискриминационные условия и препятствия для доступа на рынок, навязывание дополнительных услуг, проведение безвозмездной распродажи товаров, препятствование деятельности контрагентов на других площадках и создание преимущества для продажи собственных торговых марок.

А также заработает одно из ключевых положений – запрет требовать с покупателя компенсации за возврат товаров.

Предполагается, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) будет контролировать соблюдение закона.

Фото: ЗАКС.Ру