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Новости 14:30

Петербург и Себеж свяжут вагоны беспересадочного сообщения

фото ЗакС политика Петербург и Себеж свяжут вагоны беспересадочного сообщения

В летний период РЖД вернет беспересадочное сообщение между Петербургом и городом Себеж на юго-западе Псковской области с населением менее 7 тысяч человек.

Прямое сообщение между двумя населенными пунктами отсутствовало 12 лет. При этом раньше беспересадочные вагоны прицепляли к электричкам, отмечает "Псковская лента новостей". На этот раз они станут частью поезда дальнего следования № 607 (Петербург — Великие Луки).

На станции Великие Луки желающим попасть в Себеж придется простоять два с половиной часа. Первый такой поезд отправится из Петербурга 17 мая в 22:30. 

Фото: ЗАКС.Ру


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