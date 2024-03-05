В Петербурге будут выпускать виски в честь Черчилля

Предстоящим летом на петербургском заводе "Игристые вина" начнут производить виски под новой маркой Churchill, пишет РБК Петербург. Название отсылает к знаменитому премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю, известному своей любовью к этому крепкому напитку.

Издание Shopper's уточнило, что в планы производителя входит выпускать ежегодно до 300 тысяч бутылок Churchill.

Анонсированный напиток будет принадлежать к ценовому сегменту "средний плюс". Раньше завод "Игристые вина" выпускал виски брендов Bell's и White Horse, однако с началом военной спецоперации правообладатели этих товарных знаков ушли с российского рынка.

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