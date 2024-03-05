По поручению Беглова отремонтируют спортивную площадку на Учительской

Губернатор Петербурга Александр Беглов провел прием граждан и поручил отремонтировать спортивную площадку в Калининском районе города, об этом 5 марта сообщили в пресс-службе Смольного.

К губернатору обратился житель Калининского района Петербурга с просьбой отремонтировать оборудование, покрытие и защитное ограждение спортивной площадки на Учительской улице у дома №9.

Уточняется, что рядом с площадкой есть школы, детские сады и другие социальные объекты.

Как отметил Беглов, дворовой спорт нуждается в развитии, поэтому нужно создавать больше многофункциональных площадок, чтобы люди могли заниматься спортом.

В Смольном отметили, что в 2024 году в Петербурге собираются реконструировать 12 площадок.

Фото: ЗАКС.Ру