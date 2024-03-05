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Новости 15:17

По поручению Беглова отремонтируют спортивную площадку на Учительской

фото ЗакС политика По поручению Беглова отремонтируют спортивную площадку на Учительской

Губернатор Петербурга Александр Беглов провел прием граждан и поручил отремонтировать спортивную площадку в Калининском районе города, об этом 5 марта сообщили в пресс-службе Смольного.

К губернатору обратился житель Калининского района Петербурга с просьбой отремонтировать оборудование, покрытие и защитное ограждение спортивной площадки на Учительской улице у дома №9.

Уточняется, что рядом с площадкой есть школы, детские сады и другие социальные объекты.

Как отметил Беглов, дворовой спорт нуждается в развитии, поэтому нужно создавать больше многофункциональных площадок, чтобы люди могли заниматься спортом.

В Смольном отметили, что в 2024 году в Петербурге собираются реконструировать 12 площадок.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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