В Петербурге установят памятник общественнице Елизавете Глинке

В петербургском историческом парке "Россия - моя история" торжественно откроют памятник врачу и филантропу Елизавете Глинке. Это случится 7 марта, пишет ТАСС со ссылкой на представителя регионального филиала МГЕР Дениса Ждунова. Единоросс, анонсируя мероприятие, вспомнил, что сама Глинка была против создания монументов в ее честь.

"Месяц памятник простоит в музее "Россия - моя история", а затем переместится в "Хоспис на дому", где мы оказываем волонтерскую помощь", - рассказал он журналистам.

Автором произведения, выполненного в форме большого сердца, внутрь которого помещена Глинка, стал скульптор Константин Ждунов. На памятнике выбиты слова "Я всегда на стороне слабого", которые общественница любила повторять.

Напомним, что Елизавета Глинка, известная также как "доктор Лиза", погибла в авиакатастрофе. В декабре 2016 года она разбилась на борту самолета Минобороны, летевшего в Сирию.

фото: kremlin.ru