Чиновники успокоили жителей Колпино, встревоженных проседанием моста

Проседание Адмиралтейского моста через Ижору не таит в себе опасностей для жизни и здоровья жителей Колпино, заверили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры. Такую точку зрения донесла до издания "Канонер" зампред комитета Анна Артемова. Она пояснила, что проседание моста с почти полувековой историей обусловлено особенностями его конструкции. За переправой специалисты наблюдают ежегодно.

"Адмиралтейский мост имеет пролетное строение консольной системы с шарниром в середине пролета", - добавила чиновница.

Нынешний режим движения не содержит угроз для транспортной безопасности: скорость для автомобилией ограничена до 40 км в час.

Похожее строение, по словам Артемовой, имеет проседающий мост Ветеранов.

Фото: ЗАКС.Ру