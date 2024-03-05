ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 16:30

Чиновники успокоили жителей Колпино, встревоженных проседанием моста

фото ЗакС политика Чиновники успокоили жителей Колпино, встревоженных проседанием моста

Проседание Адмиралтейского моста через Ижору не таит в себе опасностей для жизни и здоровья жителей Колпино, заверили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры. Такую точку зрения донесла до издания "Канонер" зампред комитета Анна Артемова. Она пояснила, что проседание моста с почти полувековой историей обусловлено особенностями его конструкции. За переправой специалисты наблюдают ежегодно.

"Адмиралтейский мост имеет пролетное строение консольной системы с шарниром в середине пролета", - добавила чиновница.

Нынешний режим движения не содержит угроз для транспортной безопасности: скорость для автомобилией ограничена до 40 км в час.

Похожее строение, по словам Артемовой, имеет проседающий мост Ветеранов.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости5 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама