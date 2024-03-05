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Новости 16:55

Депутат Боярский предупредил о мошенниках, представляющихся его именем

фото ЗакС политика Депутат Боярский предупредил о мошенниках, представляющихся его именем

Лидер петербургского отделения "Единой России" и депутат Государственной думы Сергей Боярский сообщил в своем Telegram-канале о появлении мошеннической схемы с использованием его имени и фотографии.

Горожан обманывают через поддельный аккаунт политика в Telegram, ссылаясь на неких сотрудников спецслужб и призывая следовать их указаниям. Таким образом за последнюю неделю пострадали уже по меньшей мере три человека, лишившиеся денег. Поверил мошенникам даже однопартиец Боярского.

"Фотография знакомого вам человека в аккаунте не означает его подлинность", - написал единоросс.

Как сообщает пресс-служба партийного реготделения, депутат Госдумы призвал руководителей городских организаций организовать сотрудникам ликбез, который позволил бы защититься от злоумышленников.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Боярский Сергей Михайлович 




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