Депутат Боярский предупредил о мошенниках, представляющихся его именем

Лидер петербургского отделения "Единой России" и депутат Государственной думы Сергей Боярский сообщил в своем Telegram-канале о появлении мошеннической схемы с использованием его имени и фотографии.

Горожан обманывают через поддельный аккаунт политика в Telegram, ссылаясь на неких сотрудников спецслужб и призывая следовать их указаниям. Таким образом за последнюю неделю пострадали уже по меньшей мере три человека, лишившиеся денег. Поверил мошенникам даже однопартиец Боярского.

"Фотография знакомого вам человека в аккаунте не означает его подлинность", - написал единоросс.

Как сообщает пресс-служба партийного реготделения, депутат Госдумы призвал руководителей городских организаций организовать сотрудникам ликбез, который позволил бы защититься от злоумышленников.

Фото: ЗАКС.Ру