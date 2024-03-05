Шишкина выступила против проекта отеля рядом с академией Можайского

Депутат петербургского парламента Марина Шишкина обратилась в администрацию Петроградского района со своими соображениями относительно проекта новой гостиницы. Ее хотят построить на улице Красного Курсанта рядом с несколькими историческими памятниками. Для восьмиэтажного отеля требуется выделить почти 4 тысячи кв. метров земли.

Шишкина выразила согласие с районной комиссией по землепользованию и застройке, выступившей против проекта, и указала на диссонанс с окружающей архитектурной средой. По ее мнению, нельзя допустить, чтобы тип использования участка давал возможность возвести на нем гостиницу. Сегодняшнее назначение участка предполагает размещение промышленных объектов.

"Проектировщики предлагают построить бетонное здание кубической формы, облицованное серым и бурым кирпичом, сравнимое по суровости облика с Большим домом на Литейном, 4. Но если последнее стоит на открытом пространстве невской набережной, у широкого Литейного моста, то новый отель предлагается втиснуть в небольшую старинную улочку", - написала депутат в своем Telegram-канале.

Шишкина считает, что сооружению не место рядом с образцами классицизма пушкинской эпохи. Среди них выделяются здание Дворянского полка (Пионерская улица, 28А) и главное здание Второго Кадетского Корпуса (Ждановская улица, 13А).

фото: Марина Шишкина / Telegram