Историка-американиста Куриллу уволили из Европейского университета

Руководство Европейского университета прекратило сотрудничество с историком-американистом Иваном Куриллой. Как пишет РБК со ссылкой на пресс-службу вуза, решение связано с регулярными прогулами преподавателя.

Конфликт сторон возник из-за творческого отпуска. Взяв его, Курилла решил устроиться профессором в США. Из-за этого вуз поставил ученого перед выбором: "либо отказаться от оплачиваемого творческого отпуска, предоставляемого ЕУ, либо от оплачиваемой позиции в США".

Лишаться от работы за рубежом преподаватель не захотел, оставшись в Америке. При расторжении договора минувшей зимой он и университет не смогли договориться о сумме компенсации: вуз не устроили выдвинутые требования. Формальным основанием для увольнения послужила систематическая неявка на работу после несогласованного отъезда.

В 2022 году Курилла подписал коллективное открытое письмо с критикой внешней политики РФ.