Пенсионный фонд не получает взносов от более 20 млн россиян

Более 20 млн россиян рискуют остаться без пенсии, поскольку от них не поступают страховые взносы в Пенсионный фонд. Такова статистика Росстата и Социального фонда за 2022 год, которую изучил RTVI. Более поздних официальных данных пока не имеется. Таким образом, речь идет о каждом четвертом трудоспособном гражданине.

Социальные взносы за обозреваемый период поступили от 59 млн человек, еще 4 млн реципиентов - самозанятые. При этом трудоспособными числятся 84 млн соотечественников. Журналисты по открытым документам установили, что работает из них 72 млн человек. То есть, при минимальном подсчете лишиться пенсии рискуют 9 млн россиян.

Как рассказал доцент департамента теоретической экономики ФЭН НИУ ВШЭ Иван Каменева, "вилка" между числом трудоспособных и действительно трудоустроенными объясняется большими размерами теневой экономики. Так называемая серая занятость, по подсчетам эксперта, может затрагивать 14,5 млн сограждан. Как правило, на бумаге они получают минимальные зарплаты и теряют стаж при расчете пенсии.

Фото: ЗАКС.Ру