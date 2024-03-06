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Новости 9:55

Пенсионный фонд не получает взносов от более 20 млн россиян

фото ЗакС политика Пенсионный фонд не получает взносов от более 20 млн россиян

Более 20 млн россиян рискуют остаться без пенсии, поскольку от них не поступают страховые взносы в Пенсионный фонд. Такова статистика Росстата и Социального фонда за 2022 год, которую изучил RTVI. Более поздних официальных данных пока не имеется. Таким образом, речь идет о каждом четвертом трудоспособном гражданине.

Социальные взносы за обозреваемый период поступили от 59 млн человек, еще 4 млн реципиентов - самозанятые. При этом трудоспособными числятся 84 млн соотечественников. Журналисты по открытым документам установили, что работает из них 72 млн человек. То есть, при минимальном подсчете лишиться пенсии рискуют 9 млн россиян.

Как рассказал доцент департамента теоретической экономики ФЭН НИУ ВШЭ Иван Каменева, "вилка" между числом трудоспособных и действительно трудоустроенными объясняется большими размерами теневой экономики. Так называемая серая занятость, по подсчетам эксперта, может затрагивать 14,5 млн сограждан. Как правило, на бумаге они получают минимальные зарплаты и теряют стаж при расчете пенсии.

Фото: ЗАКС.Ру


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