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Новости 10:45

Банк "Санкт-Петербург" заплатил налог на сверхприбыль

фото ЗакС политика Банк "Санкт-Петербург" заплатил налог на сверхприбыль

В ноябре прошлого года банк "Санкт-Петербург" выплатил 1,908 млрд рублей в качестве налога на сверхприбыль (windfall tax). Этот факт фигурирует в отчете банка, который изучил "Интерфакс".

Сумма включена в общие расходы банка по налогу на прибыль, которые в прошлом году достигли 13,9 млрд рублей.

Единоразовый налог на сверхприбыль для крупного бизнеса установили 1 января. До конца января его требовалось выплатить компаниям, получившим среднюю прибыль в 2021-2022 годах свыше 1 млрд рублей. Компаниям, успевшим выплатить обеспечительный платеж в течение минувшей осени, полагалась вдвое меньшая ставка.

Фото: ЗАКС.Ру


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