Депутаты Петербурга дали себе право готовить замечания к госпрограммам

Депутаты Законодательного собрания Петербурга на заседании 6 марта приняли в третьем чтении поправки к законам о бюджетном процессе и стратегическом планировании. По нововведениям, парламентарии могут готовить свои замечания к проектам государственных программ.

Согласно законопроекту, проект госконтракта правительство должно направить в ЗакС. Там его рассматривает бюджетно-финансовый комитет и готовит свои рекомендации в течение 20 дней. Если парламент никаких предложений не представит, то правительство может принимать документ.

Также вносится новая норма в закон о стратегическом планировании. Там прописывается, что проекты госпрограмм до их принятия должны быть рассмотрена парламентом. Действовать новые правила должны начать с 2025 года, следует из документов.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру