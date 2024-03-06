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Новости 10:49

Депутаты Петербурга дали себе право готовить замечания к госпрограммам

фото ЗакС политика Депутаты Петербурга дали себе право готовить замечания к госпрограммам

Депутаты Законодательного собрания Петербурга на заседании 6 марта приняли в третьем чтении поправки к законам о бюджетном процессе и стратегическом планировании. По нововведениям, парламентарии могут готовить свои замечания к проектам государственных программ.

Согласно законопроекту, проект госконтракта правительство должно направить в ЗакС. Там его рассматривает бюджетно-финансовый комитет и готовит свои рекомендации в течение 20 дней. Если парламент никаких предложений не представит, то правительство может принимать документ. 

Также вносится новая норма в закон о стратегическом планировании. Там прописывается, что проекты госпрограмм до их принятия должны быть рассмотрена парламентом. Действовать новые правила должны начать с 2025 года, следует из документов. 

 

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру


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