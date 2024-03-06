Депутаты одобрили выдачу грантов на соцрекламу о гуманном отношении к животным

Парламент Петербурга одобрил в третьем чтении законопроект о выдаче грантов на социальную рекламу. Документ приняли на заседании 6 марта.

Согласно проекту закона, расширяется перечень организаций, которые смогут получать гранты на производство социальной рекламы. Туда включается реклама об охране окружающей среды и о гуманном отношении к животным.

"Социальная реклама играет ключевую роль в информировании общества о различных социальных проблемах. Благодаря ей люди получают необходимую информацию о социальных проблемах, осознают важность этих проблем и могут принять участие в их решении", - отметили авторы законопроекта.

На заседании 6 марта документ должны были рассматривать во втором чтении, но к нему не подали поправки - проект перешел в третье чтение. После его одобрения парламентом, законопроект отправился на подписание губернатору города.

София Саттарова / Фото: Unsplash