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Новости 11:07

Депутаты одобрили выдачу грантов на соцрекламу о гуманном отношении к животным

фото ЗакС политика Депутаты одобрили выдачу грантов на соцрекламу о гуманном отношении к животным

Парламент Петербурга одобрил в третьем чтении законопроект о выдаче грантов на социальную рекламу. Документ приняли на заседании 6 марта.

Согласно проекту закона, расширяется перечень организаций, которые смогут получать гранты на производство социальной рекламы. Туда включается реклама об охране окружающей среды и о гуманном отношении к животным. 

"Социальная реклама играет ключевую роль в информировании общества о различных социальных проблемах. Благодаря ей люди получают необходимую информацию о социальных проблемах, осознают важность этих проблем и могут принять участие в их решении", - отметили авторы законопроекта. 

На заседании 6 марта документ должны были рассматривать во втором чтении, но к нему не подали поправки - проект перешел в третье чтение. После его одобрения парламентом, законопроект отправился на подписание губернатору города. 

София Саттарова / Фото: Unsplash


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