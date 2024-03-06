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Новости 11:43

Петербургские депутаты предлагают организовать поддержку коворкингов

фото ЗакС политика Петербургские депутаты предлагают организовать поддержку коворкингов

Законодательное собрание Петербурга на заседании 6 марта приняло за основу проект постановления о федеральной инициативе по дополнению закона о развитии малого и среднего предпринимательства. Туда предлагается добавить норму о том, что коворкинги являются инфраструктурой поддержки МСП. 

Автор документа - комитет по законодательству парламента. В материалах к законопроекту отмечается, что некоторые стартапы не могут себе позволить снять полноценный офис и пользуются коворкингами.

"Коворкинг-центры представляют собой в общем виде рабочие пространства коллективного пользования, оборудованные всей необходимой техникой и инфраструктурой, требуемой для работы. Они обеспечивают возможность для обмена знаниями, самореализации субъектов малого и среднего предпринимательства по различным направлениям", - сказано в материалах к проекту закона.

Сейчас в Петербурге порядка 90 коворкингов, рассказал глава комитета и депутат от "Единой России" Всеволод Беликов. Он считает, что перспективы у развития коворкинг-центров хорошие. 

Депутат от "Новых людей" Дмитрий Панов отметил, что в документе не прописано понятие "коворкинг". Беликов на это заявил, что определение добавят позже поправкой. Сейчас же все прекрасно понимают, что имеется в виду под коворкингом, считает единоросс. 

Также Панов уточнил, кого именно будут поддерживать по предложенному проекту. Касаться это будет владельцев коворкинг-центров, ответил Беликов. По его мнению, елси помогать коворкингам, то их стоимость будет дешевле для МСП. 

Другие депутаты тоже высказали претензии к документу. В основном они касались отсутствия подробных уточнений, как будет работать норма и как именно она поможет предпринимателям. Несмотря на критику проект прошел первое чтение - за него проголосовало 33 депутата. 

София Саттарова / Фото: Unsplash


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