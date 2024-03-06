Почти 740 тысяч избирателей проголосовали досрочно

Немногим менее 740 тысяч избирателей досрочно проголосовали на выборах президента России, сообщил 6 марта Центризбирком со ссылкой на зампреда комиссии Николая Булаева. Голосование организовано в том числе в зоне СВО.

"Всего по состоянию на 10:00 6 марта в труднодоступных и отдаленных местностях, на судах и в воинских частях в 32 регионах досрочно проголосовали почти 740 тысяч человек", — заявил Булаев.

Замглавы ЦИК положительно оценил достигнутый результат. "Это немало", — отметил он.

В зоне СВО голосование проходит в расположении группировок войск "Запад", "Восток", "Центр" и "Днепр". Места для волеизъявления оборудованы в тыловых районах.

Выборы президента России назначены 17 марта, голосование по ним стартует 15 марта.

Фото: ЗАКС.Ру