Петербурженку заподозрили в отправке десятков посылок с наркотиками

Петербургские полицейские задержали местную жительницу, которую подозревают в сбыте наркотических веществ в особо крупном размере (ч. 5 ст. 228.1 УК). Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

По официальной версии, женщина реализовывала запрещенный товар через популярный маркетплейс, со склада которого изъяли 123 коробки. При обыске у фигурантки нашли еще более 50 подобных посылок. Заказы от нее же обнаружились и в пунктах выдачи в Подмосковье.

Предположительно, подозреваемая управляла собственным онлайн-магазином в даркнете. Петербурженку поместили под домашний арест.

Фото: ЗАКС.Ру