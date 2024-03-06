ЗакС хочет обязать муниципалов поддерживать любительскую спортивную лигу

Законодательное собрание Петербурга на заседании 6 марта приняло в первом чтении законопроект об изменении основ политики города в области физической культуры и спорта. Авторами документа выступили депутаты от "Единой России" Денис Четырбок, Юрия Авдеев, Валерий Гарнец и Всеволод Беликов.

Согласно документу, в список вариантов физкультурно-спортивной деятельности добавляются любительские спортивные лиги. Также в статью о полномочиях муниципальных образований включают новый пункт о том, что МО должны создавать "условия для развития физической культуры и спорта по месту жительства и месту отдыха граждан". Делать это муниципалитеты могут с привлечением специалистов и проведением занятий и любительских соревнований, следует из проекта закона.

Четырбок не смог ответить на уточняющий вопрос, есть ли у всех муниципалитетов Петербурга деньги на исполнение этих новых полномочий. Он заявил, что в некоторых округах уже есть собственные спортивные учреждения.

- Когда появятся полномочия, уже тогда будут финансировать, - пообещал Четырбок.

За документ проголосовали все депутаты. Поправки к документу будут принимать до конца четверга.

София Саттарова / Фото: Законодательное собрание Петербурга