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Новости 12:59

В Ленобласти суд обязал чиновников ликвидировать несанкционированные свалки

фото ЗакС политика В Ленобласти суд обязал чиновников ликвидировать несанкционированные свалки

В общей сложности четыре несанкционированных свалки постановил ликвидировать Всеволожский городской суд, сообщили 6 марта в прокуратуре ленинградской области. Иск был подан природоохранным прокурором по итогам проведенных проверок.

Места незаконного складирования отходов были обнаружены в Морозовском, Ореховском и Чернореченском лесничествах на территории Всеволожского района. В связи с этим природоохранный прокурор подал иски о ликвидации четырех свалок мусора общим объемом 57 кубических метров.

Ответчиком по иску выступал региональный комитет по природным ресурсам.

"Всеволожским городским судом исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме", — рассказали в прокуратуре.

В надзорном ведомстве сообщили, что контролируют исполнение решения суда.

Фото: ЗАКС.Ру


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