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Новости 13:26

СК заинтересовался травмированием петербургского ученика на школьной лестнице

фото ЗакС политика СК заинтересовался травмированием петербургского ученика на школьной лестнице

Опасные игры ученика пятого класса одной из школ Курортного района Петербурга привлекли внимание регионального управления Следственного комитета. Следователи изучают информацию о полученных им травмах и обстоятельствах случившегося.

Согласно имеющейся информации, учащийся решил добраться до столовой по лестничным перилам. Ввиду собственной неосторожности он, съезжая по поручням, вылетел в проем между четыертым и третьим этажами и упал с высоты не менее двух метров.

Характер повреждений потребовал госпитализации 11-летнего школьника, которому сейчас оказывают медицинскую помощь. Правоохранители ведут доследственнюу проверку инцидента.

фото: ГСУ СК по Петербургу


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