СК заинтересовался травмированием петербургского ученика на школьной лестнице

Опасные игры ученика пятого класса одной из школ Курортного района Петербурга привлекли внимание регионального управления Следственного комитета. Следователи изучают информацию о полученных им травмах и обстоятельствах случившегося.

Согласно имеющейся информации, учащийся решил добраться до столовой по лестничным перилам. Ввиду собственной неосторожности он, съезжая по поручням, вылетел в проем между четыертым и третьим этажами и упал с высоты не менее двух метров.

Характер повреждений потребовал госпитализации 11-летнего школьника, которому сейчас оказывают медицинскую помощь. Правоохранители ведут доследственнюу проверку инцидента.

фото: ГСУ СК по Петербургу