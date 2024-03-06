Песков назвал "самой лучшей" демократию в России

Российская демократия занимает лидирующие позиции в мире, полагает пресс-секретаря Дмитрий Песков. Своим мнением представитель Кремля поделился в ходе выступления на марафоне "Знание. Первые".

"Мы не будем больше терпеть критику нашей демократии и утверждения о том, что она не такая, как она должна быть. Наша демократия самая лучшая. И мы будем строить ее дальше", — говорит Песков на видеозаписи, опубликованной Telegram-каналом RIA_Kremlinpool.

Пресс-секретарь также заявил о том, что Россия намерена проводить такие выборы, которые нужны ее народу, передают "Известия". По словам выступающего, страна не потерпит вмешательства извне в свою внутреннюю жизнь с критикой выборов и существующего устройства.

Фото: Kremlin.ru