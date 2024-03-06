В ГД внесли поправки, посвященные освобождению контрактников из мест заключения

Группа из депутатов и сенаторов внесла в Госдуму поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Законопроект регламентирует порядок освобождения из мест заключения россиян, которые подписывают контракт с Минобороны для участия в военной спецоперации на Украине.

Инициативу прокомментировал один из ее авторов, глава думского комитета по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников. По словам депутата, предыдущий правовой документ такого рода носил временный характер и распространялся на правоотношения, существовавшие до его принятия.

"Практика показала, что механизм рабочий, предложенные нормы могут быть систематизированы и вынесены в отдельные статьи УК и УПК", - гласит его оценка, приведенная пресс-службой профильного комитета.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что он нужен для "совершенствования правового регулирования освобождения от уголовной ответственности и наказания, погашения судимости, приостановления уголовных дел и прекращения уголовного преследования в периоды мобилизации, военного положения и в военное время". По мысли авторов, принятие инициативы не повлечет за собой дополнительных расходов для федерального и региональных бюджетов.

Соавторы Крашенинникова - глава комитета по обороне Андрей Картаполов и сенатор Андрей Клишас.

Фото: ЗАКС.Ру