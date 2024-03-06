ГАТИ отчиталась об уменьшении количества нежилых зданий с нарушениями

За прошедшие пять лет в Петербурге почти вдвое увеличилось количество нежилых зданий, содержащихся без нарушений, заявили 6 марта в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ). Согласно приведенным данным, две трети подобных построек в городе содержатся в соответствии с существующими требованиями.

ГАТИ начала системно контролировать состояние нежилых зданий в Петербурге с 2018 года. "За пять лет благодаря этой работе доля зданий, содержащихся без нарушений, возросла почти в два раза и держится на стабильно высоком уровне. В 2023 году зданий без нарушений выявлено 68 % против 35 % в 2018 году", — отметили в инспекции.

Сотрудники ГАТИ обращают внимание на наличие граффити на фасадах, а также отслеживают домовые знаки, несогласованные кондиционеры и состояние штукатурки и окраски фасадов. Как отметили в инспекции, замечания по последним двум критериям нередко побуждают владельцев зданий проводить реставрацию фасадов.

По версии инспекции, за пять лет контроля ей удалось приучить владельцев зданий ответственно относиться к их состоянию. Это сыграло заметную роль в формировании облика города, полагают в ГАТИ.

Фото: ЗАКС.Ру