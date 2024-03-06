Живущих в странах Балтии россиян позвали на приграничные УИКи Северо-Запада РФ

Центризбирком на заседании 6 марта объявил о создании 11 участков для голосования на президентских выборах в локациях, приближенных к западной границе страны. Предполагается, что с 15 по 17 марта на них будет удобно проголосовать соотвечественникам, проживающим в странах Балтии, Белоруссии или Польше.

В Ленобласти организовали один такой УИК, который будет действовать в Ивангороде, граничащем с Эстонией. В Калининградской области и Псковской области развернули по пять участков для релокантов.

Более того, в Псковской области, граничащей с тремя государствами, будет доступна дополнительная электоральная опция. На 34 УИКах в этом регионе смогут проголосовать люди, не имеющие регистрации по месту жительства в РФ.

Идея ЦИКа, по словам его члена Павла Андреева, рассчитана на тех уехавших соотечественников, которым для голосования удобнее добраться до границы, чем до диппредставительства РФ в столице.

Фото: ЗАКС.Ру