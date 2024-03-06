Сильнее всего за неделю подорожала капуста

За неделю с 27 февраля по 4 марта индекс потребительских цен в России вырос на 0,09 %, следует из опубликованных Росстатом данных. С начала года стоимость товаров и услуг в стране увеличилась на 1,51 %.

Сильнее всего за неделю подорожала белокочанная капуста, которая прибавила в стоимости 2,28 %. На 1,86 % подорожали свежие помидоры, на 1,25 % — столовая свекла, на 1,22 % — морковь. При этом на 5,24 % подешевели огурцы, на 0,26 % — картофель.

На 0,7 % подешевели куриные яйца, охлажденные и мороженые куры стали стоить на 0,14 % меньше, чем неделю назад. Баранина, наоборот, прибавила в цене 0,77 %, а сосиски и сардельки подорожали на 0,56 %.

Что касается непродовольственных товаров, то в этой категории на 0,62 % подорожали зубные пасты и на 0,52 % — телевизоры. Корвалол прибавил в цене 0,81 %, валидол — 0,78 %, анальгин — 0,77 %. В сфере услуг на 1,03 % за неделю подорожало проживание в гостиницах уровня четырех-пяти звезд.

Фото: ЗАКС.Ру