В Петербурге плотные облака накроют небо 7 марта

В Петербурге ночью могут пройти небольшие осадки, об этом 7 марта в своем Telegram-канале написал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

В четверг, 7 марта, погода в Петербурге будет формироваться под синоптической ситуацией к приближающемуся с севера атмосферному фронту. По словам синоптика, в городе будут плотные облака, а осадки могут пройти скорее всего только ночью.

Воздух прогреется до 0…+2 градусов. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 767 мм рт. ст., что выше нормы.

В пятницу, 8 марта, могут пройти небольшие осадки, а температура воздуха прогреется до +3.

Фото: ЗАКС.Ру