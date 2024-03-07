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Новости 9:47

В Ленобласти запретили показывать фото и видео с последствиями применения БПЛА

фото ЗакС политика В Ленобласти запретили показывать фото и видео с последствиями применения БПЛА

В Ленинградской области ввели запрет на показ фото и видео с последствиями падения беспилотников, об этом 6 марта стало известно из документа на сайте правительства региона.

Помимо изображений с последствиями применения беспилотников, граждане не могут публиковать информацию о расположении объектов Минобороны.

Согласно документу, запрещены не только изображения, но и любая информация. Тоже самое касается видео об объектах Минобороны, сооружениях систем связи, объектах топливно-энергетического комплекса и промышленности, мостах и портовых зонах региона.

Документ подписал вице-губернатор Ленобласти Михаил Ильин, который отвечает за безопасность в регионе.

Фото: ЗАКС.Ру


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