В Петербурге появятся 48 новых больших автобусов из Беларуси

В Петербурге на дорогах появятся новые автобусы большой вместимости, об этом 7 марта пишет телеканал "Санкт-Петербург".

В общей сложности автопарк "Пассажиравтотранса" пополнился 30 новыми автобусами российского производства и 48 автобусами с "гармошкой" белорусского.

В 2023 году в Петербурге появилось 500 новых автобусов, из них 348 были из Московской области. Машины поставляются на льготных условиях.

Один из главнейших проектов в городе, обновление транспорта, по словам губернатора Петербурга Александра Беглова, реализуется с президентской поддержкой.

Фото: ЗАКС.Ру