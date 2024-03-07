Петербуржцу назначили штраф и лечение у психиатра из-за комментариев в интернете

Первый Западный окружной военный суд поставил точку в рассмотрении уголовного дела из-за комментариев в интернете. Высказывания Владислава Табуловича были квалифицированы как публичные призывы к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК РФ).

Как установил суд, 6 и 13 июня 2023 года Табулович разместил ряд комментариев в Telegram с призывами к действиям против "Канала имени Москвы" и граждан русской национальности. Как уточнили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, призывы были выложены в группе, насчитывавшей 31 участника.

"Подсудимый Табулович вину признал полностью, заявил о раскаянии в содеянном и, воспользовавшись предоставленным ему ст. 51 Конституции Российской Федерации правом, отказался от дачи показаний в суде", — поведала судебная пресс-служба.

Суд учел сведения о личности Табуловича, его способность к труду, отсутствие судимостей и раскаяние в содеянном. Смягчающими наказание обстоятельствами послужили активную помощь фигуранта следствию и наличие у него определенных ментальных особенностей.

Табуловича оштрафовали на 350 тысяч рублей и запретили в течение двух лет администрировать сайты в интернете. С учетом проведенного фигурантом времени под стражей размер штрафа снизили до 200 тысяч рублей. Также петербуржцу назначили принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра по месту жительства.

Фото: ЗАКС.Ру