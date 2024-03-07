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Новости 12:48

Женщина с ребенком на электросамокате добилась компенсации за ДТП на Уточкина в 2021 году

фото ЗакС политика Женщина с ребенком на электросамокате добилась компенсации за ДТП на Уточкина в 2021 году

Московский районный суд Петербурга взыскал с автомобилиста, который сбил мать с ребенком на электросамокате, компенсацию морального вреда, об этом 7 марта пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на пресс-службу судов.

На сторону матери с ребенком встали судебные приставы Приморского района. ДТП произошло летом 2021 года на улице Уточкина. Водитель не затормозил перед зеброй и сбил женщину с ребенком на электросамокате.

В суде отметили, что вина автомобилиста не установлена, а женщина с ребенком не получили серьезных травм. Однако мужчину от ответственности все равно не освободили, поэтому ему пришлось возместить причиненный вред.

Сумма компенсации морального вреда составила 50 тысяч рублей. Деньги были взысканы с счета мужчины в принудительном порядке.

Фото: ЗАКС.Ру


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