В ФСБ заявили о попытке теракта в Карелии гражданином Беларуси

Сотрудники ФСБ России сообщили, что предотвратили теракт в Карелии, где завербованный гражданин Беларуси собирался взорвать административное здание в городе Олонец, об этом 7 марта пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на ФСБ.

Как рассказали в службе, гражданин Беларуси из националистического объединения был завербован украинскими спецслужбами. У мужчины были изъяты пистолет, патроны и бомба, пишут "РИА Новости".

"Действуя по указанию кураторов, объект изъял из заранее оборудованного для него схрона средства поражения и самодельное взрывное устройство, с целью совершения подрыва одного из административных зданий города Олонца", – заявили в ФСБ.

Также в ведомстве уточнили, что при задержании мужчина открыл огонь по сотрудникам, однако никто не пострадал. Гражданина Беларуси нейтрализовали.

Фото: ЗАКС.Ру