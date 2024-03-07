Валентин Енокаев осмотрел женский таксопарк в Петербурге

Петербург стал лидером по приросту женщин-таксистов в России, об этом 7 марта сообщили в пресс-службе Смольного.

Первый женский таксопарк в России осмотрел председатель комитета по транспорту Петербурга Валентин Енокаев.

"Таксопарк работает в Санкт-Петербурге меньше полугода, но мы уже видим, что женский контингент за рулем приумножается. Официальная статистика говорит, что сегодня Санкт-Петербург – лидер по приросту женщин за рулем такси", – отметил Енокаев.

На данный момент в женском таксопарке 50 машин. В Смольном уточнили, что после его открытия, количество женщин, работающих в такси, увеличилось в два раза.

Такую популярность профессии среди женщин подтверждают и данные Яндекса. В 2023 году в "Яндекс.Такси" стало работать на 18% больше женщин, чем в 2022 году.

Фото: ЗАКС.Ру