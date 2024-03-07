КСП решила составить протокол на должностное лицо из администрации "Поселка Левашово"

Контрольно-счетная палата опубликовала отчет о проверке муниципального образования "Поселок Левашово" и его подведомственного учреждения "Левашовское". Изучались материалы за 2021-2022 годы и январь - октябрь 2023 года.

По данным палаты, в муниципалитете есть нарушения по формированию и исполнению бюджета. Например, руководитель учреждения "Левашовское" сам себе выписывал премии, хотя такое право есть только у местной администрации, рассказали в КСП.

В надзорном органе сообщили, что обнаружили нарушения и при проведении закупок в "Поселке Левашово". В частности, совет и администрация не установили требования к закупаемым товарам и услугам. В муниципалитете неверно составляли планы-графики закупок и завышали стоимость работ, написали в КСП:

"Также при обосновании начальной (максимальной) цены контракта для проведения электронного аукциона на выполнение работ по благоустройству и текущему ремонту дорог в 2021 году Местной администрацией была использована локальная смета с завышенной стоимостью, что привело к завышению начальной цены контракта и повлекло избыточные расходы, чем нанесен ущерб местному бюджету".

МКУ "Левашовское" ежегодно превышает разрешённое число закупок у единственного поставщика, добавили в палате. Также надзорный орган сообщил о нарушении бухгалтерского учета в муниципалитете и нецелевом расходовании бюджетных средств "Поселком Левашово".

По итогам проверки КСП обязала муниципалитет и его подведомственное учреждение исправить некоторые нормативные акты. На одно должностное лицо местной администрации палата решила составить административный протокол за "нарушение порядка распределения, отзыва либо доведения до распорядителей и (или) получателей бюджетных средств бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств". Отчет о проверке КСП направила в прокуратуру, Законодательное собрание и правительство Петербурга.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру