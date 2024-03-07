В Петербурге станет на 10 тысяч больше электросамокатов в 2024 году

В 2024 году в Петербурге станет на 10 тысяч больше электросамокатов, об этом 7 марта рассказал председатель Законодательного собрания города Александр Бельский в своем Telegram-канале.

Теперь общее количество электросамокатов в Петербурге составит 47 тысяч штук.

"В том числе, закупаются новые модели, которые могут ограничивать езду вдвоем. Надеемся, это позволит минимизировать опасные ситуации на дорогах", – написал Бельский.

Также спикер уточнил, что сейчас идет работа по регулированию использования электросамокатов. Он добавил, что предложения по регулированию направлены от петербургского ЗакСа премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Фото: ЗАКС.Ру