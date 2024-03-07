Петербург украсят световыми проекциями к 8 Марта

В Петербурге в преддверии праздника 8 Марта фасады десяти зданий украсят световыми проекциями, об этом 7 марта сообщили в пресс-службе Смольного.

На семи зданиях будут размещены инсталляции со стихотворениями Александра Пушкина, а на трех остальных будут световые открытки с цветами. Такое украшение пробудет на фасадах до 10 марта.

"8 марта – добрый и светлый праздник, главный символ весны. Он дарит возможность выразить любовь и уважение женщинам, восхищение их талантами и красотой. Женщинам посвящено много стихов, но особенно проникновенны и созвучны нашему городу строки Пушкина", – сказал губернатор Петербурга.

Световые проекции появятся на набережной Обводного канала, в Ломоносове, в Шушарах, на Московском, Невском, Кондратьевском, Каменноостровском проспектах, на 8-й линии В.О., на Большом проспекте В.О. и на Шпалерной улице.

Фото: ЗАКС.Ру