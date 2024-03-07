Петростат к 8 Марта опубликовал портрет среднестатистической петербурженки

Среднестатистической петербурженкой оказалась женщина в возрасте более 44 лет, в браке и с высшим образованием, такие данные к 8 Марта привел Петростат.

На данный момент, согласно данным на 2020 год, в Петербурге проживает более 3 млн женщин. Из них больше половины состоят в браке. При этом большинство из женщин — трудоспособного возраста (54,1%), а молодых девушек меньше, чем пожилых.

Также в Петростате отметили, что в репродуктивном возрасте (15-49 лет) находится чуть меньше половины петербурженок (46,1%). Отмечается, что в Петербурге в среднем на тысячу приходится меньше рожденных детей, чем в Ленинградской области.

Кроме этого, у большинства женщин в Петербурге есть высшее или среднее профессиональное образование, и лишь 11,3% ограничились обычным средним.

Фото: ЗАКС.Ру