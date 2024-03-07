Более трех миллионов россиян пожелали голосовать не по прописке

Свыше трех миллионов россиян подали с помощью сервиса "Мобильный избиратель" заявки о голосовании на выборах президента не по месту прописки, сообщил в беседе с ТАСС член Центризбиркома Антон Лопатин. Еще более четырех миллионов избирателей собрались участвовать в выборах с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

"Число поданных заявлений на голосование по месту нахождения посредством "Мобильного избирателя" и на ДЭГ на 7 марта, 17:30 мск составляет 7,234 миллиона [человек]", — заявил Лопатин.

По словам члена ЦИК, из указанного количества более 4,1 миллиона избирателей намерены голосовать дистанционно. Оставшиеся 3,1 миллиона человек будут голосовать по месту нахождения.

Прием заявлений о голосовании не по прописке или же с помощью ДЭГ продлится до 11 марта. Накануне сообщалось о подаче 6,4 миллиона подобных заявлений.

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