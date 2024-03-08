"Делают сильнее нас, мужчин": Беглов поздравил петербурженок

Петербургский губернатор Александр Беглов обратился к жительницам города по случаю Международного женского дня. Помимо семей, на женщинах держится культура, считает чиновник.

"Российские женщины берегут нравственные устои общества, проверенные веками ценности и традиции нашего многонационального народа", - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Смольного.

По словам губернатора, лучшие качества женщин самым правильным образом влияют на их спутников.

"Ваша любовь и душевное тепло, мудрость и преданность тем, кого вы любите – делают сильнее нас, мужчин", - рассудил он.

Особые благодарности Беглов адресовал женщинам из тех семей, чьи представители участвуют в военной спецоперации. Он напомнил, что нынешний год официально объявлен годом семьи.

Фото: ЗАКС.Ру